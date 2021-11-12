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В парке "Марьино" в строительство завода бытовой химии вложат 8 млрд рублей
Сегодня, 19:30
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В парке "Марьино" в строительство завода бытовой химии вложат 8 млрд рублей

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На участке возведут предприятие, где будет производиться широкий ассортимент бытовой химии, в том числе и для импортозамещения.

В петербургском индустриальном парке "Марьион" компания "Аист", которая производит бытовую химию, купила участок площадью 10,6 га. Инвестиции в производство составят до 8 млрд рублей. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ЗАО "Аист" Леонид Ракша подписали меморандум о совместной деятельности на ПМЭФ-2022. 

На участке возведут предприятие, где будет производиться широкий ассортимент бытовой химии, в том числе и для импортозамещения. Предполагается, что объем производства составит до 12 тыс. тонн в месяц. Его запуск запланирован в 2027 году. По словам Ракши, "Аист" работает на рынке уже 156 лет и является участником программы импортозамещения, а также крупным поставщиком по госконтрактам.

Ранее мы писали, что самый дорогой номер в отеле во время ПМЭФ стоил 6,5 млн рублей за четыре ночи. При этом количество бронирований в пятизвёздочных отелях значительно сократилось.

Фотоо: Piter.tv
 

Теги: индустриальный парк, компания аист, марьино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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