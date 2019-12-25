Самый дорогой номер в отеле во время ПМЭФ стоил 6,5 млн рублей за четыре ночи

При этом количество бронирований в пятизвёздочных отелях значительно сократилось.

Специалисты агентства делового туризма "Аэроклуб" проанализировали бронирования авиа- и ж/д билетов, а также отелей Петербурга представителями бизнеса на период проведения ПМЭФ-2022.

Спрос на размещение в гостиницах во время форума, по сравнению с прошлым годом сократился на 40%. Больше всего сократилось количество бронирований в пятизвёздочных отелях.

При этом самый дорогой номер "люкс" в пятизвёздочной гостинице обошёлся в 6,48 млн рублей за четыре ночи.

Больше всего ночей в отелях Петербурга во время ПМЭФ забронировали представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики.

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Фото: Piter.tv