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Самый дорогой номер в отеле во время ПМЭФ стоил 6,5 млн рублей за четыре ночи
Сегодня, 15:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Самый дорогой номер в отеле во время ПМЭФ стоил 6,5 млн рублей за четыре ночи

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При этом количество бронирований в пятизвёздочных отелях значительно сократилось.

Специалисты агентства делового туризма "Аэроклуб" проанализировали бронирования авиа- и ж/д билетов, а также отелей Петербурга представителями бизнеса на период проведения ПМЭФ-2022.

Спрос на размещение в гостиницах во время форума, по сравнению с прошлым годом сократился на 40%. Больше всего сократилось количество бронирований в пятизвёздочных отелях.

При этом самый дорогой номер "люкс" в пятизвёздочной гостинице обошёлся в 6,48 млн рублей за четыре ночи.

Больше всего ночей в отелях Петербурга во время ПМЭФ забронировали представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики.

Ранее на Piter.tv: Жители Шушар пожаловались на пробки из-за ПМЭФ.

Фото: Piter.tv

Теги: отель, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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