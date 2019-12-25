Жители Шушар пожаловались на пробки из-за ПМЭФ

Пробка сохраняется на протяжении двух часов.

Жители Шушар пожаловались на пробки утром 15-го июня. Водители оказались в замкнутом кольце. Они связывают серьезный затор с проведением Санкт-Петербургского международного экономического форума.

Водители застряли в 10 часов утра на Пушкинской улице, Вишерской, Школьной и Валдайской.

В 12 часов заторы на дорогах сохраняются.

В связи с проведением ПМЭФ в городе действуют ограничения транспорта. Грузовым автомобилям массой более 3,5 тонн с 15 по 18 июня запрещено движение по Пулковскому и Петербургскому шоссе, а также Витебскому проспекту с 8:00 до 19:00. До 24:00 18 июня запрещена парковка на подъездах к аэропорту "Пулково".

Также пробки могут быть связаны с большим количеством автомобилей, которые прибывают в Петербург по Московскому шоссе.

Фото: ВКонтакте / Шумные Шушары