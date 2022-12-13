В Марьино планируют построить технопарк за 16 млрд рублей

За строительство будет отвечать компания миллиардера Игоря Водопьянова «Ленптицепром».

В Северной столице стартовало согласование проекта строительства индустриального парка в Марьино. По данным "Делового Петербурга", на создание объекта выделят 16 миллиардов рублей. Работы проведёт компания миллиардера Игоря Водопьянова "Ленптицепром".

Парк площадью 277,3 тыс. кв.м. намерены разместить на участке 25,8 га между Ропшинским шоссе и Канатным переулком. На данный момент в проекте предусмотрели магазины, склады, производства и АЗС.

Документацию для начала строительства технопарка согласовали с областными властями. По мнению аналитиков рынка, он станет выгодным инвестиционным проектом.

Ранее мы сообщили о том, что водонапорную башню в Осиновой Роще намерены выставить на торги.

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