Водонапорную башню в Осиновой Роще намерены выставить на торги

Водонапорную башню на Межозерной улице в Осиновой Роще могут выставить на торги в рамках аукциона. Об этом
пишет "Деловой Петербург".
В лот войдёт само сооружение конца XIX – начала XX века площадью 93,7 кв.м., а также земельный участок в 101 кв.м. Предварительно сделку оценили в 80 млн рублей.
По мнению аналитиков, приобрести башню может собственник усадьбы Лопухиной, чтобы использовать её в качестве музейного объекта.
Ранее мы сообщили о том, что активы ОСК в Кронштадте выставят на продажу.
Фото: Citywalls.ru
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