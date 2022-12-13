Водонапорную башню в Осиновой Роще намерены выставить на торги

Сделку предварительно оценивают в 80 млн рублей.

Водонапорную башню на Межозерной улице в Осиновой Роще могут выставить на торги в рамках аукциона. Об этом

пишет "Деловой Петербург".

В лот войдёт само сооружение конца XIX – начала XX века площадью 93,7 кв.м., а также земельный участок в 101 кв.м. Предварительно сделку оценили в 80 млн рублей.



По мнению аналитиков, приобрести башню может собственник усадьбы Лопухиной, чтобы использовать её в качестве музейного объекта.

Ранее мы сообщили о том, что активы ОСК в Кронштадте выставят на продажу.

Фото: Citywalls.ru