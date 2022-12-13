Активы ОСК в Кронштадте выставят на продажу

Речь идёт об имущественных комплексах на Петровской улице площадью 1,1 га и примерно 6,5 тыс. кв.м. зданий, а также на Якорной площади, где занято 1,2 га и почти 50 тыс. кв.м.зданий.

АО "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) проводит рыночную оценку своих активов в Кронштадте. Как пишет "Деловой Петербург", лоты выставят на торги в рамках программы отчуждения непрофильных активов.

В частности, речь идёт об имущественных комплексах на Петровской улице площадью 1,1 га и примерно 6,5 тыс. кв.м. зданий, а также на Якорной площади, где занято 1,2 га и почти 50 тыс. кв.м.зданий. Как отметила директор департамента имущественных прав ОСК Ирина Бабюк, объекты принадлежат АО "КМЗ", которое входит в Объединённую судостроительную корпорацию. Объекты не используются в производственной деятельности предприятия.

Изначально активы были выставлены за 110,2 млн и 77,5 млн рублей соответственно. В текущих обстоятельствах цифра может снизиться на 10–15%.

Ранее мы сообщили о том, что на Маршала Блюхера планируют построить завод по производству лекарств.

Фото: Вконтакте / Кронштадт | Остров фортов