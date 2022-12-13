На Маршала Блюхера планируют построить завод по производству лекарств

Мощность завода составит 12 млн упаковок в год, работать там смогут почти 150 человек.

Компания "Гротекс" (бренд Solopharm) определилась с параметрами проекта строительства завода жидких лекарственных препаратов в Красногвардейском районе Петербурга. Подробности сообщил "Деловой Петербург".

На Маршала Блюхера построят четырёхэтажное здание площадью 12,6 тысячи м2. На фармзаводе планируют выпускать гормональные препараты в форме мазей, суспензий, растворов и капель. Мощность завода составит 12 млн упаковок в год, работать там смогут почти 150 человек.

Внешне здание будет похоже на расположенный неподалёку завод по выпуску твёрдых лекарств. Стоимость строительства оценивается примерно в 1млрд рублей, оборудование обойдётся ещё в 1,5-2 млрд.

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Фото: pxhere.com