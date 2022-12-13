В Петербурге выделят 220 млн рублей на лекарства для пациентов с заболеваниями сердца

С помощью препаратов можно проводить первичную и вторичную профилактику заболеваний.

Жители Петербурга, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, могут могут получить соцподдержку. 220 млн рублей из городского бюджета направили на закупку лекарств для бесплатной терапии 8 640 пациентов. Документ подписал губернатор Александр Беглов.

С помощью препаратов можно проводить первичную и вторичную профилактику заболеваний, что является одним из направлений региональной программы Петербурга "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" на 2019-2024 годы.

Градоначальник отметил, что бесплатные лекарства помогут сократить число повторных госпитализаций и сохранить 637 жизней горожан ежегодно.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге маленький мальчик попал в больницу из-за игрушки с магнитными шариками.

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