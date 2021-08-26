Сергей Меняйло заявил о необходимости финансирования проекта.

Российский президент Владимир Путин поддержал идею создания индустриально-логистического парка в Северной Осетии. Об этом глава государства заявил во время рабочей встречи с врио губернатора республики Сергеем Меняйло. Чиновник предложил политику реализацию проекта. Идею в Кремле назвали "хорошей".

Потом придет наполнение: индустриальные парки, технопарки, административные парки по типу "сухого порта" с особой таможенной зоной. Инвесторы есть, но в этом вопросе будет необходима поддержка "ВЭБ.РФ", финансовая поддержка. Сергей Меняйло, врио главы северной Осетии

Чиновник заметил, что сейчас проект находится на стадии окончательного рассмотрения. Основой предлагаемого парка станет железнодорожный терминал нового типа. В докладе главе государства Меняйло сделал акцент на то, что регион является транзитным. Он напомнил, что по Верхнему Ларсу проходит около 1-1,5 тысячи автомобилей с грузами.

Путин: Северную Осетию необходимо включить в федеральные программы по модернизации ЖКХ.

Фото: kremlin.ru

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