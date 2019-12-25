  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин: Северную Осетию необходимо включить в федеральные программы по модернизации ЖКХ
Сегодня, 14:16
44
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Путин: Северную Осетию необходимо включить в федеральные программы по модернизации ЖКХ

0 0

Президент призвал внести регион в программу по обновлению ЖКХ.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что Северную Осетию необходимо включить в федеральные программы по модернизации жилищно-коммунальных услуг. Об этом глава государства рассказал во время рабочей встречи с временно исполняющим обязанности главы региона Сергеем Меняйло.

Вода и водоотведение - здесь вам своими силами точно не справиться, нужно к вашим документам обязательно добавить еще один. У нас большие программы, связанные с развитием ЖКХ, они обеспечены финансированием, и нужно республику вписать.

Владимир Путин, президент РФ

Политик также уточнил, что работа по обновлению системы ЖКХ рассчитана не на один год, потому что в республике сети работают по старым технологиям еще с 70-ых годов XX века. Президент напомнил, что из пора заменить на новые. Путин также обратил внимание врио Северной Осетии на обеспеченность местами воспитанников детских садов и яслей.

Путин заявил об особом внимании к трагедии Беслана.

Теги: владимир путин, жкх, кремль, северная осетия, сергей меняйло
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии