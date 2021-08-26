Путин заявил об особом внимании к трагедии Беслана

Он пообещал поручить финансирование программы социально-экономического развития города в полном объеме.

Президент РФ Владимир Путин заявил об особом внимании к памяти о трагических событиях в Беслане и пообещал поручить финансирование программы социально-экономического развития города в полном объеме. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Владимир Путин, президент РФ

По словам Меняйло, на сегодняшний день в программу социально-экономического развития Беслана входит 64 мероприятия, четыре из которых уже выполнены, однако 40 не обеспечены финансированием. От подчеркнул, что до 2025 года на это потребуется 800 миллионов рублей.

Напомним, 1 сентября 2004 года в Беслане ученики и родители, которые пришли на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, были захвачены террористами в заложники и удерживались в школе на протяжении трех дней без еды и воды. На третьи сутки в здании произошли взрывы, в результате которых возник пожар, и произошло частичное обрушение здания. Также начался штурм учебного заведения. Всего в результате теракта погибло 335 человек, из которых 186 – дети.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в новом учебном году пойдут в первый класс около двух миллионов российских детей, что на 90 тысяч больше, чем в прошлом году.

Видео: kremlin.ru