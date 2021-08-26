Голикова: в этом году в школу пойдут на 90 тысяч больше первоклассников, чем годом ранее

Всего в первый класс пойдут около двух миллионов российских детей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в новом учебном году пойдут в первый класс около двух миллионов российских детей, что на 90 тысяч больше, чем в прошлом году. Об этом она заявила в ходе церемонии единовременной закладки 25 школ.

Хочу сказать, что 1 сентября 2021 года по всей стране в школы пойдут 17 млн детей, а в первый класс пойдут 2 млн детей, это больше на 90 тысяч, чем в прошлом году. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она подчеркнула, что в Подмосковье в текущем году первоклассниками станут 115 тысяч детей, что на пять тысяч больше прошлогоднего уровня. По словам Голиковой, по этому показателю можно судить о благоприятной демографической ситуации в регионе.

Кроме того, она напомнила, что президент РФ Владимир Путин поручил увеличить к 2025 году один миллион дополнительных мест в российских школах.

Ранее в России вступило в силу новое правило, которое касается записи в школы и детсады. Согласно поправкам, внесенным в Семейный кодекс, если брат или сестра уже зачислены в школу или детский сад, то в таком случае второй ребенок имеет приоритетное право на обучение в этом учреждении. Уточняется, что место регистрации не играет роли.

Видео: Youtube/Губернатор.