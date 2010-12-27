В Петербург пришел отопительный сезон 

Первым делом отопление дадут в детские сады, школы и больницы.

В понедельник, 16 сентября, в Петербурге началось периодическое протапливание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК".

Первым делом отопление дадут в детские сады, школы и больницы. В жилые дома тепло поступит согласно графикам и решениям управляющих компаний. Переход на регулярное отопление будет объявлен после наблюдений прогноза погоды.

Согласно прогнозу погоды, всю рабочую неделю в Северной столице будет лить дождь. Температура не превысит +8. В некоторые дни температура упадет до 0 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что c начала октября туристам начнут выдавать электронные визы для поездок в Петербург.

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