В центре Петербурга пьяный мужчина пытался напасть на бригаду "скорой"

Ранее 52-летний злоумышленник хотел попасть в кальянную неподалеку, его не пустили из-за состояния.

Росгвардейцы в центре Петербурга задержали пьяного хулигана, который пытался напасть на бригаду скорой помощи.

По данным ГУ Росгвардии по региону, 6 июля сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о том, что в машине медиков на улице Маяковского сработала кнопка тревожной сигнализации. Врачи прибыли на адрес после поступивших звонков о неподвижно лежавшем на асфальте мужчине. Во время осмотра он очнулся и начал вести себя агрессивно, а затем отломал правое боковое зеркало автомобиля. От дебошира укрылись в салоне.

Ранее 52-летний злоумышленник пытался попасть в кальянную неподалеку, его не пустили из-за состояния. Тогда мужчина разбил кулаком стекло двери. Агрессор был доставлен в 78-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербуржец, который поссорился с девушкой и разгромил салон красоты на проспекте Энгельса.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти