  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В центре Петербурга пьяный мужчина пытался напасть на бригаду "скорой"
Сегодня, 15:28
144
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В центре Петербурга пьяный мужчина пытался напасть на бригаду "скорой"

0 0

Ранее 52-летний злоумышленник хотел попасть в кальянную неподалеку, его не пустили из-за состояния.

Росгвардейцы в центре Петербурга задержали пьяного хулигана, который пытался напасть на бригаду скорой помощи. 

По данным ГУ Росгвардии по региону, 6 июля сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация о том, что в машине медиков на улице Маяковского сработала кнопка тревожной сигнализации. Врачи прибыли на адрес после поступивших звонков о неподвижно лежавшем на асфальте мужчине. Во время осмотра он очнулся и начал вести себя агрессивно, а затем отломал правое боковое зеркало автомобиля. От дебошира укрылись в салоне. 

Ранее 52-летний злоумышленник пытался попасть в кальянную неподалеку, его не пустили из-за состояния. Тогда мужчина разбил кулаком стекло двери. Агрессор был доставлен в 78-й отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербуржец, который поссорился с девушкой и разгромил салон красоты на проспекте Энгельса. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: улица маяковского, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии