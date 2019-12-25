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Перед судом предстанет петербуржец, который поссорился с девушкой и разгромил салон красоты на Энгельса
Сегодня, 10:24
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Перед судом предстанет петербуржец, который поссорился с девушкой и разгромил салон красоты на Энгельса

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Ущерб составил свыше 65 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), сообщили в надзорном ведомстве 27 июня. 

В марте нетрезвый обвиняемый пришел к закрытому салону красоты на проспекте Энгельса. Он проник в помещение и разбил зеркала, сломал оборудование. Ущерб составил свыше 65 тыс. рублей. По словам злоумышленника, причина его действий – ссора с девушкой, она работает в указанном салоне. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные разбили окна медицинского колледжа в Учебном переулке. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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