Перед судом предстанет петербуржец, который поссорился с девушкой и разгромил салон красоты на Энгельса

Ущерб составил свыше 65 тыс. рублей.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), сообщили в надзорном ведомстве 27 июня.

В марте нетрезвый обвиняемый пришел к закрытому салону красоты на проспекте Энгельса. Он проник в помещение и разбил зеркала, сломал оборудование. Ущерб составил свыше 65 тыс. рублей. По словам злоумышленника, причина его действий – ссора с девушкой, она работает в указанном салоне.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные разбили окна медицинского колледжа в Учебном переулке.

Фото: Piter.TV