В кафе на Маяковского полыхало подсобное помещение

Информация о возгорании на улице Маяковского, 23/6, поступила спасателям в 09:01.

В Центральном районе утром 19 мая произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на улице Маяковского, 23/6, поступила спасателям в 09:01. В подсобном помещении кафе полыхало на площади 5 "квадратов". К 09:34 с огнем справились.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Судя по сведениям сервиса "Яндекс.Карты", в здании размещены две кофейни. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что в здании цеха на проспекте Обуховской Обороны 16 мая разгорелся пожар, были эвакуированы 25 человек. В производственном помещении размером 150×200 метров полыхало на 2 "квадратах". Тогда также никто не пострадал, детали устанавливаются.

Фото: Piter.TV