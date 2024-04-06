В здании цеха на Обуховской Обороны разгорелся пожар, эвакуированы 25 человек

Возгорание удалось потушить спустя полчаса, в 12:46.

Пресс-служба регионального управления МЧС РФ информировала о пожаре, произошедшем днём 16 мая в Невском районе.

В службу спасения поступил вызов в 12:18 по адресу: проспект Обуховской Обороны, дом 51. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили очаг возгорания внутри производственного помещения, размеры которого составляли 150×200 метров, высота здания — 10 метров. Площадь горения составила всего 2 квадратных метра.

Ликвидировать огонь отправились восемнадцать спасателей, использовав четыре специализированные машины. Возгорание удалось потушить спустя полчаса, в 12:46.

Представители МЧС уточнили, что в процессе тушения пожара из здания были своевременно эвакуированы двадцать пять человек. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее мы сообщили о том, что крупный пожар охватил ангар в Шушарах.

Фото: Piter.TV