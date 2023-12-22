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Крупный пожар охватил ангар в Шушарах
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Крупный пожар охватил ангар в Шушарах

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Борьба с огнем ведется силами 19 спасателей, действующих на четырех специализированных машинах.

Утром 16 мая в Пушкинском районе Петербурга вспыхнул серьезный пожар, о чем проинформировала общественность пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

В 9:09 оперативные службы получили сигнал о возгорании, произошедшем по адресу: поселок Шушары, Московское шоссе, дом 284. Огонь быстро распространился по всему помещению ангара площадью 150 квадратных метров.

Спустя 6 минут после прибытия первых расчетов сотрудникам пожарной охраны пришлось повысить ранг пожара до уровня повышенной сложности — присвоен класс опасности 1БИС.

Борьба с огнем ведется силами 19 спасателей, действующих на четырех специализированных машинах. Информация о наличии жертв или пострадавших на месте ЧП отсутствует.

 Ранее мы сообщили о том, что пожар в деревне Гостилицы охватил три частных дома.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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