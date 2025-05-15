Пожар в деревне Гостилицы охватил три частных дома

Благодаря оперативным действиям пожарных никто не пострадал, а само возгорание ликвидировали в течение двух часов.

Вечером 14 мая в деревне Гостилицы Ленинградской области случился масштабный пожар, приведший к полному разрушению одного жилого строения и повреждению двух соседних зданий.

Возгорание возникло в деревянном особняке на ул. Сосновая, д. 7Г. Огонь стремительно охватил здание общей площадью 48 квадратных метров, превратив его в пепел.

Затем пламя перешло на соседние постройки. Частный дом № 7Д по той же улице получил повреждения фасада и оконных конструкций на площади порядка 42 квадратов. Дом на ул. Березовая, д. 8 литера Б тоже подвергся воздействию огня: местами расплавились панели облицовочного материала и лопнуло стекло двух окон на площади около 55 квадратных метров.

Благодаря оперативным действиям пожарных никто не пострадал, а само возгорание ликвидировали в течение двух часов. Обстоятельства происшествия продолжают устанавливаться компетентными органами.

Ранее мы сообщили о том, что двухэтажный дом с мансардой загорелся в поселке Солнечное.

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