Двухэтажный дом с мансардой загорелся в поселке Солнечное

Пожарным расчетам потребовался всего один час, чтобы полностью ликвидировать пламя.

Ночью 14 мая в Курортном районе Петербурга вспыхнул пожар в заброшенном двухэтажном здании с мансардой. Согласно информации ГУ МЧС РФ по регионе, огонь быстро распространился на площади около 96 квадратных метров, вспыхнув на втором этаже строения.

К счастью, никто не пострадал в результате происшествия. Пожарным расчетам потребовался всего один час, чтобы полностью ликвидировать пламя.

В операции были задействованы три единицы специальной техники и пятнадцать сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура взяла на контроль восстановление дома в Приморске. Установлено, администрация Приморского городского поселения 7 мая заключила муниципальный контракт на ремонт пострадавших квартир, который должен быть завершен до 1 октября 2025 года. Прокуратура организовала надзор за исполнением контракта. Ранее из областного бюджета на восстановление дома было выделено 200 миллионов рублей, еще 54 миллиона поступили из бюджетов Приморского поселения и Выборгского района.

Фото: Piter.TV