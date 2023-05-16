  1. Главная
К 120-летию со дня рождения Даниила Хармса на Маяковского обновили его световую проекцию
Сегодня, 11:05
Проекция стала данью уважения уникальному наследию.

В Петербурге к 120-летию со дня рождения Даниила Хармса обновили световую проекцию писателя. Расположена она на улице Маяковского, 11А, напомнили в городском комитете по энергетике. 

В доме Даниил Хармс прожил 16 лет. А родился он 30 декабря и был ярким представителем литературного авангарда Ленинграда. Проекция стала данью уважения уникальному наследию. Концепция оформления осуществляется ведомством, ГБУ "Ленсвет" и комитетом по градостроительству и архитектуре. 

Ранее на Piter.TV: Михайловский замок открыл новый вечерний образ. Специалисты установили 433 светодиодных светильника и отремонтировали исторические торшеры. 

Фото: пресс-служба ГБУ "Ленсвет" 

