К 120-летию со дня рождения Даниила Хармса на Маяковского обновили его световую проекцию

В Петербурге к 120-летию со дня рождения Даниила Хармса обновили световую проекцию писателя. Расположена она на улице Маяковского, 11А, напомнили в городском комитете по энергетике.

В доме Даниил Хармс прожил 16 лет. А родился он 30 декабря и был ярким представителем литературного авангарда Ленинграда. Проекция стала данью уважения уникальному наследию. Концепция оформления осуществляется ведомством, ГБУ "Ленсвет" и комитетом по градостроительству и архитектуре.

Фото: пресс-служба ГБУ "Ленсвет"