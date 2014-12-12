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Женщина оказалась в больнице после пожара в квартире на Маяковского
Сегодня, 19:20
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Женщина оказалась в больнице после пожара в квартире на Маяковского

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В комнате "двушки" площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на площади 1,5 "квадрата".

В Центральном районе вечером 12 мая произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Маяковского, 42, поступила спасателям в 18:43. В комнате "двушки" площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на площади 1,5 "квадрата". С огнем справились к 19:14. 

Из горевшего жилища спасли женщину, она госпитализирована в больницу. Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина с биполярным расстройством пытался поджечь офис банка на улице Белы Куна. Злоумышленником оказался 42-летний местный житель. По словам задержанного, он, снимая зарплату, заметил списание банком 4 тыс. рублей со своей карточки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, улица маяковского
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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