Жильцы дома на Маяковской борются с властями Центрального района за сохранение граффити Хармса

Петербуржцы обратились к губернатору с просьбой сохранить изображение.

Жители дома №11 по улице Маяковского обратились к петербургскому градоначальнику Александру Беглову с просьбой сохранить граффити с портретом поэта Даниила Хармса. Если Смольный не сможет помочь, изображение Хармса скорее всего постигнет участь портрета Бродского, закрашенного через день после появления с одобрения главы КГА Владимира Григорьева.

В своём обращении петербуржцы подчеркнули, что владельцы дома поддержали нанесение граффити на стену ещё пять лет назад. Легализацию стрит-арта одобрял в то время и бывший губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

В марте 2021 года Дзержинский районный суд принял к рассмотрению иск об удалении портрета Хармса со стены дома по улице Маяковского. Свои претензии к ТСЖ "Маяковского 11" выдвинула администрация Центрального района. Как сообщала "Фонтанка", иск могли подать из-за обращения Фатимы И., ещё в мае прошлого года разместившей жалобу на портрет Даниила Хармса на сайте "Наш Санкт-Петербург".

Граффити с Даниилом Хармсом пытались уничтожить уже не один раз. Этот вопрос поднимали в 2016 году, но Смольный тогда встал на сторону жильцов дома, не желавших лишаться портрет поэта. В КГА придерживались другого мнения. Глава комитета Григорьев тогда заявил, что не видит ничего плохого в граффити с Хармсом, и его можно сохранить, но сначала изображение нужно закрасить до получения художниками соответствующего разрешения и только потом наносить вновь.

"Но если авторы хотят получить разрешение на свое граффити, сначала фасад все равно нужно вернуть в исходное состояние. А уже потом обратиться в КГА. Вопрос о граффити на Маяковского, 11, может быть рассмотрен на художественном совете при градостроительном совете",- говорил главный архитектор Петербурга.

На данный момент статус портрета Хармса на стене дома по Маяковского, 11 остаётся неопределённым. Между тем в Москве за первое полугодие 2020 года столичная межведомственная комиссия, занимающаяся подобными изображениями и надписями, согласовала 612 граффити, признав, что подобные картины становятся частью городского облика на законных основаниях. В Санкт-Петербурге развитие уличного искусства тормозят бюрократические процессы, утверждённые в комитете по градостроительству и архитектуре. Художник для начала должен согласовать с владельцем объекта эскиз и место нанесения рисунка, после чего обратиться с заявкой в КГА.

Глава комитета Владимир Григорьев никогда не скрывал своего негативного отношения к стрит-арту, поднимая этот вопрос во многих интервью. Когда его спросили, не стоит ли сделать Петербург ярче, разукрасив его как Глазго, Григорьев ответил, что все, кому не нравится здесь жить, могут в любой момент покинуть город. Глава КГА не отрицает, что не может дать оценку стрит-арту и работам художников с мировым именем вроде Бэнкси. Но это не мешает ему препятствовать развитию уличного искусства в Северной столице, приказывая устранить то или иное изображение.

Ранее мы писали, что граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского требуют устранить через суд.

Фото: Афиша/ VK