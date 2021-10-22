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Теплосети в Центральном и Невском районах Петербурга ожидают испытаний
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Теплосети в Центральном и Невском районах Петербурга ожидают испытаний

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Испытания готовят теплосети к новому отопительному сезону.

Испытания теплосетей на плотность и прочность специалисты "Теплосети" проведут 5 июня в Центральном и Невском районах Петербурга. Об этом сообщили в компании. 

В зону работ центра города входят сети, которые проходят по следующим улицам: Александра Невского, Тележной, Миргородской, Хохрякова, Гончарной, Полтавской, Харьковской, Атаманской, Константиноградской, Кременчугской, Профессора Ивашенцева и другим. В Невском районе мероприятие состоится по улицам Седова, 2-й Луч, Автогенной, Смоляной, набережной Обводного канала, Глухоозерскому шоссе, Большому Смоленскому проспекту и площади Бехтерева. 

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке теплосетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу ремонта тепловой инфраструктуры. 

Пресс-служба "Теплосети" 

При обнаружении признаков повреждения коммуникаций сообщайте о них по телефону: 004 (с мобильного – 112). 

Ранее мы рассказывали о том, что прорыв трубы произошел на улице Черкасова. 

Фото: пресс-служба "Теплосети" 

Теги: невский район, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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