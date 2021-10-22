Теплосети в Центральном и Невском районах Петербурга ожидают испытаний

Испытания готовят теплосети к новому отопительному сезону.

Испытания теплосетей на плотность и прочность специалисты "Теплосети" проведут 5 июня в Центральном и Невском районах Петербурга. Об этом сообщили в компании.

В зону работ центра города входят сети, которые проходят по следующим улицам: Александра Невского, Тележной, Миргородской, Хохрякова, Гончарной, Полтавской, Харьковской, Атаманской, Константиноградской, Кременчугской, Профессора Ивашенцева и другим. В Невском районе мероприятие состоится по улицам Седова, 2-й Луч, Автогенной, Смоляной, набережной Обводного канала, Глухоозерскому шоссе, Большому Смоленскому проспекту и площади Бехтерева.

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке теплосетей к новому отопительному сезону. Данные меры позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу ремонта тепловой инфраструктуры. Пресс-служба "Теплосети"

При обнаружении признаков повреждения коммуникаций сообщайте о них по телефону: 004 (с мобильного – 112).

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Фото: пресс-служба "Теплосети"