Врио главы Центрального района Петербурга стал Максим Романцов

Ранее Максим Романцов был заместителем начальника Государственной жилищной инспекции города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Максима Романцова врио главы администрации Центрального района. Об этом рассказали в Смольном 2 июня.

Ранее Максим Романцов был заместителем начальника Государственной жилищной инспекции города. В 2014 и 2019 годах его избирали муниципальным депутатом в Юнтолово от "Единой России".

А до Максима Романцова должность врио занимал Александр Векслер, глава района Елена Федорова находится в декретном отпуске, пишет "Фонтанка".

В конце мая в Петербурге назначили глав администраций Приморского и Калининского районов. Богдан Заставный стал главой Приморского района, до этого являлся врио главы. Михаил Асташкевич теперь возглавляет администрацию Калининского района.

Фото: Piter.TV