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Врио главы Центрального района Петербурга стал Максим Романцов
Сегодня, 11:24
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Врио главы Центрального района Петербурга стал Максим Романцов

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Ранее Максим Романцов был заместителем начальника Государственной жилищной инспекции города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Максима Романцова врио главы администрации Центрального района. Об этом рассказали в Смольном 2 июня. 

Ранее Максим Романцов был заместителем начальника Государственной жилищной инспекции города. В 2014 и 2019 годах его избирали муниципальным депутатом в Юнтолово от "Единой России". 

А до Максима Романцова должность врио занимал Александр Векслер, глава района Елена Федорова находится в декретном отпуске, пишет "Фонтанка". 

В конце мая в Петербурге назначили глав администраций Приморского и Калининского районов. Богдан Заставный стал главой Приморского района, до этого являлся врио главы. Михаил Асташкевич теперь возглавляет администрацию Калининского района. 

Фото: Piter.TV 

Теги: смольный, центральный район
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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