В Петербурге прошел творческий вечер в поддержку граффити Хармсу

На вечере звучали стихотворения Даниила Ивановича, собравшиеся беседовали о литературе и стрит-арте, городских экскурсиях и событиях, а также становлении гражданского общества.

В Северной столице 20 ноября прошел творческий вечер петербургских гидов в поддержку граффити Хармсу. Об этом сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в социальной сети "Вконтакте".

На вечере звучали стихотворения Даниила Ивановича, собравшиеся беседовали о литературе и стрит-арте, городских экскурсиях и событиях, а также становлении гражданского общества.

В публикации уточнили, что "совсем скоро наша объединенная команда местных жителей и команды Ц сделает заключительные шаги к согласованию мирового соглашения с администрацией района". Добавим, что чиновники готовы пойти навстречу, если будут соблюдены все формальности.

Ранее петербуржцы запустили флешмоб за сохранение граффити с Хармсом. Они читают его стихи на видео.

Фото: Вконтакте / Центральный район за комфортную среду обитания