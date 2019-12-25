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Активисты прочтут стихи в защиту граффити Хармса на улице Маяковского
Сегодня, 18:37
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Активисты прочтут стихи в защиту граффити Хармса на улице Маяковского

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Организаторы заявили Piter.tv, что акция пройдет вне зависимости от ситуации с локдауном, поскольку не предполагает массового сбора граждан.

В День народного единства, 4 ноября, у дома №11 по улице Маяковского пройдет акция в защиту граффити с Даниилом Хармсом. К участию приглашаются все, кому важно сохранить мурал с писателем на фасаде дома, в котором он жил.

Piter.tv поинтересовался, состоится ли акция, в связи с локдауном и непростой эпидемиологической обстановкой в городе. 

Люди приходят. Читают стихи. Уходят. Можно приходить в любое время. Поэтому никто рядом и стоять не будет.

Ярослав Костров, организатор акции

В сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания" отметили, что наиболее понравившиеся записи прочтенных произведений получат приз от команды организаторов.

Поскольку в Петербурге назначили нового главного архитектора, активисты надеются познакомиться с ним лично и решить вопрос по сохранению граффити. 

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания / Вконтакте

Теги: активисты петербурга, граффити с даниилом хармсом, петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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