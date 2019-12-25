Активисты прочтут стихи в защиту граффити Хармса на улице Маяковского

Организаторы заявили Piter.tv, что акция пройдет вне зависимости от ситуации с локдауном, поскольку не предполагает массового сбора граждан.

В День народного единства, 4 ноября, у дома №11 по улице Маяковского пройдет акция в защиту граффити с Даниилом Хармсом. К участию приглашаются все, кому важно сохранить мурал с писателем на фасаде дома, в котором он жил.

Piter.tv поинтересовался, состоится ли акция, в связи с локдауном и непростой эпидемиологической обстановкой в городе.

Люди приходят. Читают стихи. Уходят. Можно приходить в любое время. Поэтому никто рядом и стоять не будет. Ярослав Костров, организатор акции

В сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания" отметили, что наиболее понравившиеся записи прочтенных произведений получат приз от команды организаторов.

Поскольку в Петербурге назначили нового главного архитектора, активисты надеются познакомиться с ним лично и решить вопрос по сохранению граффити.

Фото: Центральный район за комфортную среду обитания / Вконтакте