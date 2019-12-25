Павла Соколова назначили главным архитектором Петербурга

Его место временно занимала зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселёва.

Во вторник, 2 ноября, Павла Соколова назначили на пост главного архитектора Петербурга. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре.

В комитете уточнили, что Соколов занимает должность первого заместителя председателя комитета – главного архитектора Санкт-Петербурга.

Прежнего главного архитектора Владимира Григорьева освободили от должности несколько дней назад, 29 октября. С 1 ноября его место временно занимала зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселёва, которая возглавляла комитет с 2008 по 2013 год.

Ранее мы писали, что архитектор Никита Явейн прокомментировал уход главы комитета по градостроительству.

Фото: Piter.tv