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Павла Соколова назначили главным архитектором Петербурга
Сегодня, 18:20
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Павла Соколова назначили главным архитектором Петербурга

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Его место временно занимала зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселёва.

Во вторник, 2 ноября, Павла Соколова назначили на пост главного архитектора Петербурга. Об этом сообщил телеканал 78 со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре. 

В комитете уточнили, что Соколов занимает должность первого заместителя председателя комитета – главного архитектора Санкт-Петербурга. 

Прежнего главного архитектора Владимира Григорьева освободили от должности несколько дней назад, 29 октября. С 1 ноября его место временно занимала зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселёва, которая возглавляла комитет с 2008 по 2013 год.

Ранее мы писали, что архитектор Никита Явейн прокомментировал уход главы комитета по градостроительству.

Фото: Piter.tv

Теги: главный архитектор, павел соколов, петербург
Категории: Лента новостей,

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