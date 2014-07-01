Архитектор Никита Явейн прокомментировал уход главы комитета по градостроительству

Никита Явейн рассказал, что фигура нового главного архитектора должна быть значимой и понятной.

Накануне, 30 октября, стало известно, что главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев может покинуть пост председателя комитета по градостроительству и архитектуре города. Заслуженный архитектор России, руководитель архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн прокомментировал возможный уход Григорьева в беседе с "Петербургским дневником".

Никита Явейн рассказал, что фигура нового главного архитектора должна быть значимой и понятной.

Посмотрим, как это повлияет на город. Посмотрим, какого уровня перемены будут. Главное, чтобы фигура нового главного архитектора была достаточно значимой и понятной. Важно, чтобы соблюдалась преемственность в определенных решениях и политике. Никита Явейн, заслуженный архитектор России

Добавим, что комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга не делал никаких заявлений об уходе с поста Владимира Григорьева.

Напомним, 30 октбяря стало известно, что председатель комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимир Григорьев может покинуть свой пост. Чиновник написал заявлении об увольнении. Комментировать эту информацию он не стал, сказав, что "не знаю, должен ли я кому-то рассказывать о своих планах".

Недавно Piter.tv писал, что Юлия Киселева назначена заместителем главы комитета по градостроительству и архитектуре. Ранее Киселева уже работала в ведомстве, причем была его председателем с 2008 по 2013 год. Последнее место работы чиновницы — администрация губернатора Петербурга.

Фото: Piter.tv