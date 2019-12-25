Патрушев открыл спорткомплекс в руинах особняка ушедшей эпохи.

В центре Санкт-Петербурга торжественно открыли многофункциональный детский спортивный комплекс с плавательным бассейном, разместившийся в стенах полностью восстановленного исторического здания бывшей Пробирной палаты. Помощник президента РФ Николай Патрушев, присутствовавший на церемонии, назвал объект символом синтеза истории и современности, подчеркнув, что от здания, которое в 2008 году представляло собой лишь одну уцелевшую фасадную стену, удалось прийти к полноценному архитектурному ансамблю.

Новый комплекс ориентирован не только на юных жителей Центрального и Адмиралтейского районов, но и на особую категорию посетителей — участники специальной военной операции и члены их семей теперь имеют здесь приоритетный доступ к занятиям спортом. По словам Патрушева, реконструкция объекта стала возможна благодаря слаженной работе всех участников строительного процесса, которым он выразил отдельную признательность.

Помощник президента акцентировал внимание на том, что подобные проекты не просто улучшают городскую инфраструктуру, а служат долгосрочным вкладом в будущее страны, укрепляя здоровье подрастающего поколения. Он отметил, что спортивный объект будет востребован среди учеников лицея №211 и Второй Санкт-Петербургской гимназии, расположенных по соседству.

Фото: пресс-служба Года Нисанова