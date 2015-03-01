Легендарный мясокомбинат Петербурга признали памятником

Мясокомбинат Кирова получил статус заповедной зоны.

Промышленный комплекс, возведенный в эпоху первых пятилеток на Московском шоссе, официально включен в перечень объектов культурного наследия в категории "достопримечательное место". Отныне территория бывшего гиганта мясной промышленности находится под защитой государства, что открывает новые возможности для реставрации и приспособления исторических зданий к современному использованию. Информация об этом поступила из пресс-службы петербургского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

История легендарного комплекса берет начало в суровом 1931 году, когда в ноябре состоялась торжественная закладка первых цехов. Стройка, развернувшаяся на южной окраине Ленинграда, шла в условиях жесточайшего дефицита ресурсов: не хватало стройматериалов, рабочих рук и техники. Несмотря на все трудности, к концу 1935 года основные корпуса были готовы к эксплуатации, образовав уникальный ансамбль в стиле конструктивизма.

Кураторство над возведением объекта взяли на себя высокопоставленные партийные деятели — Сергей Киров и Анастас Микоян, которые видели в предприятии образцовую продовольственную базу. Для реализации амбициозного проекта привлекли архитектора Ноя Троцкого, который не просто спроектировал здания, но и тщательно продумал логистику производственных потоков, внедрив новаторские инженерные решения. За образец была взята эффективная модель чикагских скотобоен, адаптированная под советские реалии.

Фото: КГИОП