Юлия Киселева назначена заместителем главы комитета по градостроительству и архитектуре

Юлию Киселеву назначили заместителем председателя комитета по градостроительству и архитектуре. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба Смольного.
Отметим, что ранее Киселева уже работала в ведомстве, причем была его председателем с 2008 по 2013 год. Последнее место работы чиновницы — администрация губернатора Петербурга.
На данный момент КГА возглавляет главный архитектор города Владимир Григорьев.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Беглов предложил кандидатуру главы Колпинского района на пост вице-губернатора.
Фото: Piter.TV
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