Юлия Киселева назначена заместителем главы комитета по градостроительству и архитектуре

Женщина вернется в ведомство спустя 8 лет.

Юлию Киселеву назначили заместителем председателя комитета по градостроительству и архитектуре. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба Смольного.

Отметим, что ранее Киселева уже работала в ведомстве, причем была его председателем с 2008 по 2013 год. Последнее место работы чиновницы — администрация губернатора Петербурга.

На данный момент КГА возглавляет главный архитектор города Владимир Григорьев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Беглов предложил кандидатуру главы Колпинского района на пост вице-губернатора.

Фото: Piter.TV