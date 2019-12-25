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Юлия Киселева назначена заместителем главы комитета по градостроительству и архитектуре
Сегодня, 13:04
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Юлия Киселева назначена заместителем главы комитета по градостроительству и архитектуре

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Женщина вернется в ведомство спустя 8 лет.

Юлию Киселеву назначили заместителем председателя комитета по градостроительству и архитектуре. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба Смольного.

Отметим, что ранее Киселева уже работала в ведомстве, причем была его председателем с 2008 по 2013 год. Последнее место работы чиновницы — администрация губернатора Петербурга.

На данный момент КГА возглавляет главный архитектор города Владимир Григорьев. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Беглов предложил кандидатуру главы Колпинского района на пост вице-губернатора. 

Фото: Piter.TV

Теги: ведомство, кга, смольный
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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