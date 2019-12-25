Беглов предложил кандидатуру главы Колпинского района на пост вице-губернатора

С 2013 по 2014 год Анатолий Повелий работал также в администрации Курортного района.

Александр Беглов предложил кандидатуру на пост вице-губернатора, отвечающего за сферу ЖКХ. Об этом 25-го октября сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор предлагает сделать новым вице-губернатором Анатолия Повелия. Кандидатуру предстоит одобрить Законодательному собранию.

На данный момент Повелий возглавляет администрацию Колпинского района. В случае избрания он будет отвечать за решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и других. Ранее за эти направления отвечал Николай Бондаренко, который в сентября 2021-го года был избран депутатом в городской парламент.

Анатолий Повелий родился в 1964 году в Хмельницкой области (Украина). В 1985 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны имени Ю.В.Андропова. До 1992 года проходил службу в Вооруженных силах РФ, получил звание майора. В 2005 году закончил обучение по специальности "Государственное и муниципальное управление", после чего стал председателем муниципального совета Зеленогорска. Администрацию Колпинского района возглавляет с декабря 2014 года. Состоит в партии "Единая Россия".

Ранее вице-губернатором также стал выходец из районной администрации. За внутреннюю политику города теперь отвечает бывший глава Центрального района Максим Мейксин.

Фото: администрация Петербурга