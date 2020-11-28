Максим Мейксин официально стал вице-губернатором Петербурга

Чиновник работал в исполнительных органах госвласти Петербурга 8 лет.

Бывший глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин вступил в должность вице-губернатора города. Об этом 18-го октября сообщила пресс-служба Смольного.

В понедельник Мейксин впервые стал участником рабочего совещания с губернатором Александром Бегловым. Градоначальник отметил, что у нового вице-губернатора большой опыт работы на ответственных постах в исполнительных органах власти. Сначала он руководил комитетом по промышленной политике и инновациям Петербурга, затем возглавил Центральный район.

Мейксин возьмет на себя ведомства, за которые ранее отвечал Александр Бельский (на данный момент — спикер ЗакСа Петербурга).

В сферу ответственности Максима Мейксина войдет решение вопросов по молодежной политике, печати и взаимодействию со СМИ, развития местного самоуправления, проведение политики в сфере развития госуправления на территориях районов Петербурга, взаимодействия с религиозными объединениями и политическими партиями, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.

Фото: ВКонтакте / Максим Мейксин