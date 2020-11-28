Максим Мейксин официально стал вице-губернатором Петербурга

Бывший глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин вступил в должность вице-губернатора города. Об этом 18-го октября сообщила пресс-служба Смольного.
В понедельник Мейксин впервые стал участником рабочего совещания с губернатором Александром Бегловым. Градоначальник отметил, что у нового вице-губернатора большой опыт работы на ответственных постах в исполнительных органах власти. Сначала он руководил комитетом по промышленной политике и инновациям Петербурга, затем возглавил Центральный район.
Мейксин возьмет на себя ведомства, за которые ранее отвечал Александр Бельский (на данный момент — спикер ЗакСа Петербурга).
В сферу ответственности Максима Мейксина войдет решение вопросов по молодежной политике, печати и взаимодействию со СМИ, развития местного самоуправления, проведение политики в сфере развития госуправления на территориях районов Петербурга, взаимодействия с религиозными объединениями и политическими партиями, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений.
Фото: ВКонтакте / Максим Мейксин
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.