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Максим Мейксин официально стал вице-губернатором Петербурга
Сегодня, 16:27
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Максим Мейксин официально стал вице-губернатором Петербурга

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Чиновник работал в исполнительных органах госвласти Петербурга 8 лет.

Бывший глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин вступил в должность вице-губернатора города. Об этом 18-го октября сообщила пресс-служба Смольного.

В понедельник Мейксин впервые стал участником рабочего совещания с губернатором Александром Бегловым. Градоначальник отметил, что у нового вице-губернатора большой опыт работы на ответственных постах в исполнительных органах власти. Сначала он руководил комитетом по промышленной политике и инновациям Петербурга, затем возглавил Центральный район. 

Мейксин возьмет на себя ведомства, за которые ранее отвечал Александр Бельский (на данный момент — спикер ЗакСа Петербурга). 

В сферу ответственности Максима Мейксина войдет решение вопросов по молодежной политике, печати и взаимодействию со СМИ, развития местного самоуправления, проведение политики в сфере развития госуправления на территориях районов Петербурга, взаимодействия с религиозными объединениями и политическими партиями, развитие межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Фото: ВКонтакте / Максим Мейксин

Теги: максим мейксин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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edinores
Сегодня 17:18

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
edinores
Сегодня 17:18

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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