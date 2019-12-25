Новым спикером ЗакСа Петербурга стал бывший вице-губернатор Александр Бельский

Бельский вошел в ЗакС в составе общегородской группы. Это означает, что голоса избирателей ему получать не пришлось.

Новым председателем Законодательного собрания Петербурга был избран Александр Бельский. За него проголосовали 40 из 50 депутатов.

Ранее парламентарий был вице-губернатором города. Бельский курировал внутреннюю политику: комитет по молодежной политике, комитет по печати и взаимодействию со СМИ, межнациональные отношения и вопросы территориального развития. Он был назначен в июле 2020-го года. До этого Бельский был главой комитета по территориальному развитию Петербурга, а ранее возглавлял муниципальное образование "Город Сестрорецк". В начале 2000-х работал вместе с Александром Бегловым в Курортном районе.

КПРФ на пост нового спикера выдвинула Вячеслава Бороденчика, а "Яблоко" — Александра Шишлова.

Отметим, что в ЗакСе "Единую Россию" представляют 29 депутатов. Таким образом, за Бельского проголосовали не только однопартийцы.

Полномочия Бельского в исполнительной власти передали Борису Пиотровскому.

Фото: ВКонтакте / Единая Россия | Санкт-Петербург