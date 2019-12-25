Новым спикером ЗакСа Петербурга стал бывший вице-губернатор Александр Бельский

Новым председателем Законодательного собрания Петербурга был избран Александр Бельский. За него проголосовали 40 из 50 депутатов.
Ранее парламентарий был вице-губернатором города. Бельский курировал внутреннюю политику: комитет по молодежной политике, комитет по печати и взаимодействию со СМИ, межнациональные отношения и вопросы территориального развития. Он был назначен в июле 2020-го года. До этого Бельский был главой комитета по территориальному развитию Петербурга, а ранее возглавлял муниципальное образование "Город Сестрорецк". В начале 2000-х работал вместе с Александром Бегловым в Курортном районе.
КПРФ на пост нового спикера выдвинула Вячеслава Бороденчика, а "Яблоко" — Александра Шишлова.
Отметим, что в ЗакСе "Единую Россию" представляют 29 депутатов. Таким образом, за Бельского проголосовали не только однопартийцы.
Полномочия Бельского в исполнительной власти передали Борису Пиотровскому.
Фото: ВКонтакте / Единая Россия | Санкт-Петербург
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