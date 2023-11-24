Выпускники петербургских вузов получат премии за диплом по заданию властей

В этом году присудят 72 премии в размере 30 тыс. рублей каждая.

В Петербурге выпускники вузов получат премии за лучший дипломный проект, выполненный по заданию исполнительных органов государственной власти. Градоначальник подписал соответствующее постановление "О присуждении премий Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 2024 году", сообщили в пресс-службе Смольного 30 сентября.

Такие премии присуждают с 2007 года в целях повышения качества подготовки студентов и увеличения конкурентоспособности выпускников на рынке труда.

Для победы в конкурсе дипломный проект должен быть оценен не ниже оценки "хорошо", отличаться актуальностью и новизной, а также иметь практическую значимость для Санкт-Петербурга. Дипломанту необходимо успешно пройти преддипломную практику и подтвердить это положительным отзывом исполнительного органа государственной власти. Пресс-служба Смольного

В процессе подготовки работы тема дипломного проекта не может быть изменена. По материалам диплома необходимо подготовить статью для сборника "Применение результатов дипломного проектирования студентов вузов Санкт-Петербурга в интересах социально-экономического развития города", после чего получить на нее положительную рецензию органа власти, заказавшего исследование.

В этом году присудят 72 премии в размере 30 тыс. рублей каждая. Общий объем финансирования на выплаты – 2 млн 160 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV