Ленобласть будет выплачивать дополнительную стипендию студентам из числа детей-сирот

Стипендию назначили за хорошие и отличные оценки.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил список студентов из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей для выплаты ежемесячной стипендии за хорошие и отличные оценки. В итоговый список вошли 28 человек из различных вузов. Об этом рассказали в правительстве 47 региона.

Дети-сироты, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования, имеющих государственную аккредитацию, будут дополнительно получать стипендию в размере 8 тысяч рублей до 31 января 2025 года.

Стипендии получат студенты: ГИЭПФТ, ЛГУ имени А.С.Пушкина, СПбПУ имени Петра Великого, БГТУ "ВОЕНМЕХ" имени Д.Ф. Устинова, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, ПГУПС имени Императора Александра I, РГПУ имени А.И. Герцена, СПбГАСУ.

В Петербурге детям-сиротам предоставят квартиры с мебелью.

Фото: правительство Ленобласти