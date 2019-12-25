В Петербурге детям-сиротам предоставят квартиры с мебелью

Для реализации этой программы в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрены соответствующие средства.

В Санкт-Петербурге внесены изменения в городское постановление, касающееся поддержки детей-сирот. Согласно новому постановлению, введён порядок предоставления дополнительной социальной помощи на финансирование расходов, связанных с оснащением квартир предметами первой необходимости. Финансирование будет покрывать 100% стоимости необходимого оборудования.

Администрации районов будут отвечать за обеспечение квартир детей-сирот базовыми предметами. В утверждённый список входят диван, кухонный гарнитур, комплект для прихожей, а также бытовая техника: двухкамерный холодильник, стиральная машина, утюг, чайник и другие нужные в быту вещи.

Для реализации этой программы в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрены соответствующие средства.

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