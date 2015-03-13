Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев написал заявление об увольнении

Григорьев находится на этой должности с 2015 года.

Стало известно, что председатель комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Владимир Григорьев может покинуть свой поста. Чиновник написал заявлении об увольнении, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на свои источники в субботу, 30 октября.

Чиновник на просьбу прокомментировать эту информацию сослался на Смольный, он также добавил: "какое событие вы хотите из этого сделать?" Владимир Григорьев не дал точной информации о своем решении.

Не знаю, должен ли я кому-то рассказывать о своих планах. Владимир Григорьев

Недавно Piter.tv писал, что Юлия Киселева назначена заместителем главы комитета по градостроительству и архитектуре. Ранее Киселева уже работала в ведомстве, причем была его председателем с 2008 по 2013 год. Последнее место работы чиновницы — администрация губернатора Петербурга.

Владимир Григорьев занимает должность председателя комитета и главного архитектора города, а также главы градостроительного совета с 2015 года. Среди реализованных проектов: ТРК "Галерея", Ледовый дворец, гостиница W St. Petersburg, здание Центрального банка Российской Федерации в Санкт-Петербурге, здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга, крытый каток в составе комплекса "Игора" и другие.

Работы авторского коллектива под руководством Владимира Григорьева были неоднократно награждены дипломами "Зодчество", "Архитектон", дипломами Законодательного собрания Санкт‑Петербурга и другими.

Ранее мы сообщали, что архитектурные ошибки Петербурга: интервью с профессором Иваном Ураловым.

Фото: Piter.TV