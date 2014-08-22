Ветер снес почти 20 деревьев и забор во во время шторма в Петербурге

Несмотря на редкие солнечные дни, прогнозы обещают дожди с возможным количеством осадков до 15 миллиметров.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга ведет активную деятельность в условиях нестабильной погоды. Несмотря на редкие солнечные дни, прогнозы обещают дожди с возможным количеством осадков до 15 миллиметров, что требует дополнительного внимания сотрудников.

Накануне, в понедельник, в связи с плохой погодой пришлось временно ограничить посещение садов и скверов, но после снятия штормового предупреждения они снова открыты для посещения горожанами. Тем не менее, ветры повредили некоторые зеленые зоны, и сейчас ведется оценка нанесённого урона.

Пресс-служба комитета проинформировала, что зафиксирован случай падения 19 деревьев: десять из них — в Невском районе, пострадали парки Есенина и Куракиной дачи, еще два дерева упали в Красногвардейском и Калининском районах, три повреждены в Курортном, одно дерево пострадало в Выборгском и одно — в Петроградском районе, где обрушился массивный дуб диаметром около 70 сантиметров в Вяземском саду.

Сотрудники комитета получили уведомления о падении стволов на дороги: одно произошло на Морской улице поселка Комарово, другое — на проспекте Ленина в Зеленогорске, третье — на Мариинской улице в Павловске вблизи Линновского моста. В Колпино, напротив дома номер 28 на улице Танкистов, упал забор, перегородивший проезжую часть. Все объекты, затрудняющие движение, оперативно убраны, теперь путь свободен.

Городские власти призывают петербуржцев соблюдать осторожность и внимательнее относиться к своему передвижению в ненастную погоду.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

