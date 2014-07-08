  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сады, парки и скверы Петербурга закрыли в связи с непогодой
Сегодня, 16:38
120
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Сады, парки и скверы Петербурга закрыли в связи с непогодой

0 0

Все дорожные и садово-парковые службы переведены в режим повышенной готовности, чтобы своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации на улицах, в зелёных зонах и лесных массивах.

Председатель Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко объявил в своем Telegram-канале о закрытии садов, парков и скверов, оборудованных ограждениями, в связи с приближающимся ненастьем.

Петриченко распорядился подготовить все подчинённые учреждения к немедленному устранению последствий возможной бури. Синоптики предсказывают значительное усиление порывов ветра в городе. Сейчас все дорожные и садово-парковые службы переведены в режим повышенной готовности, чтобы своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации на улицах, в зелёных зонах и лесных массивах.

Сообщить о поваленных деревьях или повреждённых конструкциях, создающих угрозу на автодорогах, тротуарах и прогулочных аллеях, можно по номеру телефона экстренной службы комитета — 576-14-83.

Сергей Петриченко призвал жителей проявить бдительность, избегать парковки автомобиля под деревьями, соблюдать осторожность и сохранять безопасную дистанцию, заботясь о собственной безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снег с улиц будут убирать 1684 машины и тысячи рабочих.

Фото: Piter.TV 

Теги: закрытие парков и скверов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии