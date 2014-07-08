Сады, парки и скверы Петербурга закрыли в связи с непогодой

Все дорожные и садово-парковые службы переведены в режим повышенной готовности, чтобы своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации на улицах, в зелёных зонах и лесных массивах.

Председатель Комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко объявил в своем Telegram-канале о закрытии садов, парков и скверов, оборудованных ограждениями, в связи с приближающимся ненастьем.

Петриченко распорядился подготовить все подчинённые учреждения к немедленному устранению последствий возможной бури. Синоптики предсказывают значительное усиление порывов ветра в городе. Сейчас все дорожные и садово-парковые службы переведены в режим повышенной готовности, чтобы своевременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации на улицах, в зелёных зонах и лесных массивах.

Сообщить о поваленных деревьях или повреждённых конструкциях, создающих угрозу на автодорогах, тротуарах и прогулочных аллеях, можно по номеру телефона экстренной службы комитета — 576-14-83.

Сергей Петриченко призвал жителей проявить бдительность, избегать парковки автомобиля под деревьями, соблюдать осторожность и сохранять безопасную дистанцию, заботясь о собственной безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге снег с улиц будут убирать 1684 машины и тысячи рабочих.

Фото: Piter.TV