Борис Вишневский выступил за сохранение граффити с Хармсом

Депутат надеется, что во второй инстанции районная администрация откажется от своих требований.

Депутат Борис Вишневский попросил губернатора Александра Беглова сохранить граффити с Даниилом Хармсом на улице Маяковского. Парламентарий надеется, что глава города убедит администрацию Центрального района отозвать свой иск. Об этом Вишневский 26 октября написал в Telegram.

Накануне Дзержинский районный суд постановил закрасить граффити на доме №11 литера А. В XX веке на протяжении 16 лет в нем жил сам Хармс. Истцом выступила администрация Центрального района, ответчиком — ТСЖ "Маяковского, 11". По словам Вишневского, администрация отреагировала на жалобу петербуржца и подала в суд.

Глава района Максим Мейксин (ныне вице-губернатор) сказал мне, что, мол, они дали время ТСЖ, чтобы провести общее собрание и согласовать размещение портрета - но собственники не смогли это сделать. Не знаю, действительно ли собственники не смогли провести собрание (это не всегда просто), но точно знаю, что никто не заставлял администрацию идти в суд. Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга.

Закрасить граффити нужно будет в течение месяца.

За сохранении рисунка также боролись жители Петербурга. Петицию в защиту граффити подписали почти 29 тысяч человек.

Фото: ВКонтакте / PASHA CAS