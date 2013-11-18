Петербуржцы запустили флешмоб за сохранение граффити с Хармсом. Они читают его стихи на видео

Акция будет проходить у дома №11 на улице Маяковского на протяжении всего дня 4 ноября.

Петербуржцы прочли стихи Даниила Хармса напротив дома с его изображением. Таким образом жители решили выступить за сохранение граффити, которое по решение суда должно было закрашено.

Желающие принять участие в акции собрались днем 4-го ноября напротив дома №11 на улице Маяковского. Активистам не повезло с погодой, так как шел дождь.

Чтобы акцию не отнесли к массовой несогласованной, когда людей стало слишком много, ее приостановили. Флешмоб будет продолжаться. Граждане выкладывают в соцсети видео с хештэгом #хармс_с_нами, на котором они читают стихи поэта.

Напомним, иск об уничтожении граффити в суд подала администрация Центрального района. Власти объяснили это тем, что не получили документ, в котором бы все собственники дома поддерживали сохранение рисунка.

В XX веке на протяжении 16 лет в доме жил сам Хармс. Граффити появилось в 2016 году.

Видео: Центральный район за комфортную среду обитания / Ярослав Костров, Валентин Смирнов