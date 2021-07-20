Под окнами детской онкобольницы имени Горбачевой пройдет День донора костного мозга

Акция стартует 17 сентября в 14:30.

В следующую субботу, 17 сентября, весь мир отметит День донора. В России пройдет акция "Бьющееся сердце", к которой присоединится и Северная столица. Об этом сообщили на портале "Санкт-Петербург".

В Петербурге флешмоб проведут под окнами детской онкобольницы имени Горбачевой. Праздник начнут дети, победившие рак. За ними выступят "Барабанщицы Малой Охты". После участники выстроятся на площадке в большое сердце.

Флешмоб проводится с целью поддержать маленьких пациентов. Из окон стационара они увидят, как забьется большое сердце, и поймут, что в них верят.

Акция стартует 17 сентября в 14:30.

Ранее на Piter.tv: дети участников спецоперации на Украине получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря.

Фото: Pxhere