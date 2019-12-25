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В России запустили флешмоб в поддержку продавцов Wildberries
Сегодня, 16:53
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В России запустили флешмоб в поддержку продавцов Wildberries

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После атак на логистические центры Wildberries пользователи социальных сетей начали флешмоб в поддержку российских предпринимателей, работающих на маркетплейсе.

В России стартовала акция в поддержку малого бизнеса после атак на склады Wildberries. Пользователи социальных сетей публикуют изображения своих корзин с товарами отечественных производителей и призывают подписчиков также оформлять покупки, используя тематические хештеги. Об этом пишет ТАСС.

К инициативе присоединились продавцы маркетплейса, для которых площадка остается одним из основных каналов реализации продукции.

Организаторы флешмоба считают, что даже небольшие покупки помогут предпринимателям восстановить продажи после возникших сложностей, связанных с повреждением логистической инфраструктуры. Ранее сообщалось, что атакам подверглись склады Wildberries в Электростали, Краснодаре и Невинномысске.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Piter.TV

Теги: wildberries, склад, флешмоб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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