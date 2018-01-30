В Петербурге вандалы испортили уличные фрески оскорблениями художников

Художник ответил вандалам на оскорбления.

В Петербурге вандалы испортили фрески под открытым небом. Надписи появились в одном из дворов по Кирочной улице у дома №5. Фреска Владимира Кириллова "Утро" украсила двор всего две недели назад. Сейчас на ней написаны оскорбления в адрес художника Олега Лукьянова, который украшает город живописью неподалеку в переулке Радищева.

Пострадала и работа Алексея Кирьянова. На ней с ошибкой написали "Это не исскусство". Обращение дополняет хештег #закрасьте как ответ движению #наснезакрасить, которое размещает мировые шедевры на улицах города.

Творчество Владимира Колбасова с пейзажем Петербурга вандалы оставили невредимым. Хозяин гаража предположил, что испортить фрески могли ученики соседней школы, которые часто приходят во двор.

"Когда уничтожена человечность, нет больше искусства", — отметил художник Олег Лукьянов.

Фото и видео: Piter.tv