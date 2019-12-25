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На туристическом сервисе Russpass появился раздел с прогулками по местам уличного искусства в Петербурге
Сегодня, 10:34
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На туристическом сервисе Russpass появился раздел с прогулками по местам уличного искусства в Петербурге

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Здесь есть информация  о проектах Покраса Лампаса и других известных представителях урбанистического искусства. 

На цифровом туристическом сервисе Russpass запустили гид по местам, связанным с уличным искусством в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. В разделе "Гайды" можно найти проект "От заката до рассвета", который и познакомит пользователей со стрит-артом. 

В гид входят 27 достопримечательностей и туристических локаций в трёх городах страны. На петербургской карте от портала можно найти граффити, которые сделали в "Севкабель Порту". Кроме того, здесь есть информация  о проектах Покраса Лампаса и других известных представителях урбанистического искусства. 

Ранее на Piter.tv: уличного художника Нельсона хотят выгнать из подвала на Полозова.

Фото: Вконтакте / Новости Сестрорецка

Теги: russpass, гид, искусство, культура, покрас лампас, уличное искусство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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