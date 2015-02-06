Пятничные пробки на выезде из Петербурга достигли 4 баллов

Наиболее сложная ситуация сложилась на проспекте Энгельса и КАД в районе Мурманского шоссе.

Вечером 11 июля на основных выездных направлениях из Санкт-Петербурга образовались традиционные пятничные пробки. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", общий уровень загруженности дорог достиг 4 баллов, что на балл выше обычного показателя для этого времени суток.

Наиболее проблемными участками стали: проспект Энгельса, Новоприозерское шоссе, внешнее кольцо КАД от улицы Шувалова до трассы "А-121". Также значительные затруднения движения наблюдаются на Мурманском направлении, где "бордовым" цветом отмечено внутреннее кольцо КАД с 52-го по 58-й километр.

Дополнительные очаги скопления транспорта зафиксированы на Октябрьской набережной, Пулковском шоссе и участке Выборгского шоссе в сторону области. По прогнозам аналитиков, к 22:00 интенсивность движения снизится до 3 баллов.

Ранее на улице Бабушкина проверили качество нового асфальта.

Фото: Piter.TV