На создание гигантского краба в Мурино ушло около месяца

Стрит-арт художник Владимир Net рассказал подробности создания его новой работы в Мурино. Гигантский краб поселился между городом и поселком Бугры на прошлой неделе.
Инсталляция была создана из фанеры и бруса. Она весит около 100 кг. На создание работы "Мышление краба" потребовалось около месяца.
Художник пояснил телеканалу "Санкт-Петербург" концепцию стрит-арта. Она гласит: "Не дай затянуть себя в болото". По словам Владимира, иногда окружение убеждает тебя отказаться от следования своей мечте и говорит, что у тебя ничего не получится. Работа была создана именно в виде краба, потому что они имеют свойство утягивать на дно своих сородичей, будучи пойманными в ведро. Место было выбрано как нельзя лучше: на болотистом участке.
Фото: Net Streetart
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