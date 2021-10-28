На создание гигантского краба в Мурино ушло около месяца

Работа получила название "Мышление краба".

Стрит-арт художник Владимир Net рассказал подробности создания его новой работы в Мурино. Гигантский краб поселился между городом и поселком Бугры на прошлой неделе.

Инсталляция была создана из фанеры и бруса. Она весит около 100 кг. На создание работы "Мышление краба" потребовалось около месяца.

Художник пояснил телеканалу "Санкт-Петербург" концепцию стрит-арта. Она гласит: "Не дай затянуть себя в болото". По словам Владимира, иногда окружение убеждает тебя отказаться от следования своей мечте и говорит, что у тебя ничего не получится. Работа была создана именно в виде краба, потому что они имеют свойство утягивать на дно своих сородичей, будучи пойманными в ведро. Место было выбрано как нельзя лучше: на болотистом участке.

Фото: Net Streetart