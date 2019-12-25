В Красносельском районе появился паблик-арт

Рисунки украсили шумозащитный экран на улице Кузнецова. Соавторами рисунка стали жители комплекса ЦДС "Острова".

В Красносельском районе Петербурга на улице Кузнецова у дома №12 появился паблик-арт. Группа ЦДС и арт-группа "Явь" подготовили общий проект: 40-метровую роспись со сценами из русских народных сказок и фрагментами полотен авангардистов на шумозащитном экране. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 23 сентября.

Общая площадь росписи составила 80 кв. м. По словам руководителя группы маркетинга компании Натальи Кукушкиной, паблик-арт неслучайно появился именно на этом месте. Ранее полупрозрачное ограждение детской площадки часто портили вандалы. Сюжеты для росписи на улице Кузнецова выбирали сами жители через онлайн-голосование в соцсетях. В итоге, со стороны детской площадки стену украсили сюжеты из русских народных сказок, а со стороны улицы – фрагменты полотен авангардистов.

Первая масштабная коллаборация Группы ЦДС и арт-группы "Явь" состоялась в 2018 году. Тогда сценами из романа Пушкина "Евгений Онегин" была украшена подпорная стена жилого комплекса ЦДС "Приневский" на Русановской улице.

Ранее мы писали, что арт-группа "Явь" представила новую антиутопичную работу на Васильевском острове.

Фото: Коммуникационное агентство Spice Media